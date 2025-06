Delhi Weather Today: दिल्ली में रातों रात बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली गर्मी से मिली राहत, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

Delhi Weather Today: दिल्ली में शनिवार-रविवार रात के दरमियां अचानक बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली-एनसीआर में देर रात तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच, मौसम विभाग ने 15 जून के लिए भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने शहर के लिए भयंकर आंधी और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है, जिसमें निवासियों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के अनुसार, "सुबह के समय राजधानी में गरज और बिजली के साथ मध्यम से तीव्र बारिश और 80-100 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएँ चलीं।"

मौसम विभाग ने निवासियों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। आईएमडी की सलाह में कहा गया है, "घर के अंदर रहें और जब तक ज़रूरी न हो यात्रा करने से बचें," क्योंकि उड़ते हुए मलबे और कम दृश्यता के कारण सड़कों पर जोखिम है।

#WATCH | Delhi | Heavy rain accompanied by strong winds lashes national capital, bringing respite from heat.



(Visuals from Rafi Marg) pic.twitter.com/DaA4Iw84Hp — ANI (@ANI) June 14, 2025

देश के अन्य राज्यों का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान मौसमी औसत से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज और कानपुर में अधिकतम तापमान 45 और 44.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गाजीपुर (44.5) में सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, उसके बाद खजुराहो (44.7 डिग्री), नौगांव (44.6 डिग्री) और ग्वालियर (42.5 डिग्री) में तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने सुबह 5:05 बजे चेतावनी जारी कि और कहा, "जींद (हरियाणा) में मध्यम से भारी वर्षा और बिजली (60-100 किमी/घंटा की तेज़ हवाएँ) के साथ ओलावृष्टि/तूफ़ान आने की बहुत संभावना है।" इसमें आगे कहा गया है, “दिल्ली (डेरामंडी), एनसीआर (ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, दादरी) कुरूक्षेत्र, कैथल, नरवाना, बरवाला, सोहना, पलवल, नूंह, हांसी (हरियाणा) नजीबाबाद, बिजनौर, चांदपुर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, पहासू, डिबाई, नरौरा, अतरौली (यूपी) भिवारी (राजस्थान)शिकारपुर के अलग-अलग स्थानों पर हल्की आंधी और बिजली (50-80 किमी/घंटा तेज हवाएं) के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।"

आईएमडी ने कहा कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली, राजौंद, असंध, सफीदों (हरियाणा) बड़ौत, बागपत, खेकड़ा (यूपी) के कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।

