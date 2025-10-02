Delhi weather forecast: आईएमडी ने दिल्ली में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के लिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली और नोएडा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण शहर भर में हो रहे त्योहारों में खलल पड़ने की संभावना है।

आईएमडी ने अपने एक्स हैंडल पर मौसम की चेतावनी पोस्ट की, जिसमें दक्षिण पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शहादरा, मध्य दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया गया है।

गुरुवार को राजधानी में आर्द्रता का अधिकतम स्तर 85 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बारिश हो रही है, जिससे दिल्लीवासियों को उमस भरे मौसम से राहत मिली है। बुधवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में राजधानी के सफदरजंग स्थित प्राथमिक मौसम केंद्र में 37.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 रहा, जो "मध्यम" श्रेणी में है।

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

