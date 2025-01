Delhi Weather: दिल्ली में आज छाया रहेगा घना कोहरा, IMD ने ठंड को लेकर किया अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Delhi Weather: दिल्ली में गुरुवार की सुबह काफी ठिठुरन भरी है। आज तापमान में काफी गिरावट देखी गई, क्योंकि शहर में शीत लहर और खराब मौसम की स्थिति बनी रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 5.30 बजे दिल्ली में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

#WATCH | Delhi: Homeless people take refuge at a shelter home as coldwave grips the city



(Visuals from Lodhi Road) pic.twitter.com/sJDmePFMjp