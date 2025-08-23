Delhi Weather Alert: दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश, आईएमडी ने अगले दो दिनों तक और बारिश की भविष्यवाणी की

Delhi Weather Alert: शनिवार शाम को राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़े। शहर के कई इलाकों - उत्तर, मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली - में बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 3 घंटों में बहुत भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' जारी किया है। मौसम एजेंसी ने कहा, "...अगले 3 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर, दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।"

अधिकारियों के अनुसार, लोक निर्माण विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने दिन में जलभराव की लगभग 10 शिकायतों पर ध्यान दिया, जिनमें से अधिकांश का एक घंटे के भीतर समाधान कर दिया गया। हालांकि, मौसम विभाग ने निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है।

अगले दो दिनों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं

आईएमडी ने रविवार को गरज और बिजली के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने शनिवार शाम और रविवार को सिविल लाइंस, लाल किला, लाजपत नगर, नरेला, बवाना, अलीपुर और आईटीओ सहित कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है।

मौसम एजेंसी ने कहा कि दिल्ली में कई जगहों पर एक या दो बार हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कुछ जगहों पर तेज़ बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा, "रविवार तड़के हल्की से हल्की बारिश के एक और दौर के बाद, अगले दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।"

इस बीच, शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.3 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.8 डिग्री कम था।

शहर की वायु गुणवत्ता "संतोषजनक" श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शाम 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 93 दर्ज किया। 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है, जबकि 50 तक के स्तर को अच्छा माना जाता है।

Web Title: Delhi weather alert Rain lashes several parts of capital Delhi; IMD predicts more showers for next two days