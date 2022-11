दिल्ली में नजर आई धुंध की भारी परत, 'गंभीर' श्रेणी में नोएडा की वायु गुणवत्ता

Highlights 401 से 500 के एक्यूआई को गंभीर माना जाता है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट, हवा की गति में कमी और खेत में आग की घटनाओं में तेज वृद्धि के साथ प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो रही है इसलिए अधिकारियों ने अगले आदेश तक सभी विकास और विध्वंस को रोक दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता गुरुवार को एक बार फिर गंभीर श्रेणी में आ जाने के कारण दिल्ली में धुंध की भारी परत नजर आई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 364 पर सुबह 8 बजे (बहुत खराब श्रेणी) और 408 बजे सुबह 7 बजे (गंभीर श्रेणी) दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता में गिरावट, हवा की गति में कमी और खेत में आग की घटनाओं में तेज वृद्धि के साथ प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण है।

401 से 500 के एक्यूआई को गंभीर माना जाता है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम का एक्यूआई 318 पर रहा और "बेहद खराब श्रेणी" में रहा, जबकि नोएडा का एक्यूआई, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है, गिरकर 393 पर आ गया, वह भी "बहुत खराब" श्रेणी में।

As a thick layer of haze covers the Delhi sky, the national capital reels under 'very poor' air quality with Air Quality Index (AQI) at 396 currently.



