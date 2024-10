Delhi Traffic Update: आज दिल्ली में होगा दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, कई रास्ते बंद; ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Traffic Update: पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का दिल्ली में आज से दो दिनों का कॉन्सर्ट शुरू होने जा रहा है। इस समारोह में फैन्स की भीड़ उमड़ने वाली है जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली है। दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 26 और 27 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ के बहुप्रतीक्षित "दिल लुमिनाती" संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात को चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोगों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है।

इस एडवाइजरी में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। दिलजीत दोसांझ के दिल लुमिनाती संगीत कार्यक्रम का प्रवेश द्वार दर्शक गेट नंबर 2, 5, 6, 14 और 16 के माध्यम से स्टेडियम में प्रवेश कर सकते हैं। गेट 1 और 15 आपातकालीन सेवाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। दिल लुमिनाती कॉन्सर्ट पार्किंग व्यवस्था जेएलएन स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, सीजीओ स्कोप कॉम्प्लेक्स, सुनहरी पुल्ला बस डिपो, सेवा नगर बस डिपो और खुश नाला सहित कई स्थानों पर पार्किंग उपलब्ध होगी।

Traffic Advisory



In view of A Live Music Concert of Diljit Doshanjh “Dil Luminati” to be held on 26 & 27/10/2024 at 07:00 PM at JawaharLal Nehru Stadium, New Delhi, traffic regulations will be effective.



Adequate traffic arrangements have been made for diversion and regulation… pic.twitter.com/YM02r8X6uu