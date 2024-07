दिल्ली: UPSC की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से मौत, जलभराव के कारण हुआ हादसा, स्वाति मालीवाल बोलीं...

Highlights दिल्ली में एक यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत नीलेश राय पटेल नगर पीजी में रहते थे सड़क पर हुए जलभराव में करंट उतरने से हुई मौत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक युवक की दिल दहला देने वाली मौत से इलाके में सनसनी मच गई। दरअसल, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे जमा बारिश के पानी में करंट उतरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। युवक यूपएससी की तैयारी कर रहा था और उसने जैसे ही पानी में पैर रखा उसे करंट लग गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

इस दर्दनाक हादसे की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे करंट लगने के बाद शख्स जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ है और चारों तरफ पानी और तार नजर आ रहे हैं।

मामला सामने आने के बाद पूर्व डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति ने सोशल मीडिया के जरिए छात्र की मौत पर दुख वक्त करते हुए इसे प्रशासन और सरकार की नाकामी कहा है।

मंगलवार सुबह एक्स पर एक हिंदी पोस्ट में स्वाति ने लिखा, "दिल्ली के पटेल नगर में बारिश के बाद सड़क पर करंट लगने से यूपीएससी के एक छात्र की मौत हो गई। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह सरकारी व्यवस्था की विफलता के कारण हुई हत्या है। क्या आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? उस बच्चे के माता-पिता को क्या जवाब मिलेगा? वह सड़क पर चलते हुए मर गया, माफ करें?"

पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने आगे कहा, "इस घटना में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।"

मिली जानकारी के मुताबिक, निलेश राय नामक का छात्र पटेल नगर इलाके में एक पीजी में रहता था। सोमवार को दोपहर करीब 2:43 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बिजली के झटके के कारण एक व्यक्ति लोहे के गेट से चिपका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नीलेश का शव लोहे के गेट से चिपका हुआ पाया। उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि "केजरीवाल सरकार की लापरवाही और अक्षमता ने एक और युवा की जान ले ली है।" पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए उन्होंने कहा, "यह कोई दुर्घटना नहीं है; यह सरकार की असंवेदनशीलता और अपर्याप्तता के कारण हुई हत्या है। हम इस अन्याय पर चुप नहीं रहेंगे। हम न्याय की मांग करते हैं!"

