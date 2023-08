Delhi Services Bill 2023: दिल्ली सेवा विधेयक पारित, सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर बोला हमला, जानें क्या कहा

Highlights राज्यसभा ने 'हां-131, ना-102' के साथ दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया। मोदी जी जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं। आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं।

Delhi Services Bill 2023: राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। राज्यसभा ने 'हां-131, ना-102' के साथ दिल्ली सेवा विधेयक पारित किया। दिल्ली सेवा विधेयक पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं के मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता।

Delhi | On Delhi Services Bill passed in Rajya Sabha, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "PM Modi does not obey the Supreme Court's order. The public had clearly said that the Centre should not interfere in Delhi by defeating them, but PM does not want to listen to the public." pic.twitter.com/Y25XLo7BF2 — ANI (@ANI) August 7, 2023

दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताकर साफ कहा है कि दिल्ली में दख़लंदाज़ी मत करना, लेकिन मोदी जी जनता की बात नहीं सुनना चाहते हैं। संसद में अमित शाह जी ने कहा कि हमारे पास कानून पारित करने की शक्ति है। आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं।

दिल्ली से संबंधित विधेयक पर अरविंद केजरीवाल कि आप के खिलाफ भाजपा चार चुनाव हार गई, उसने पिछले दरवाजे से दिल्ली में सत्ता हथियाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री दिल्ली में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। वे (भाजपा) अपने कामकाज से केजरीवाल, आप का मुकाबला नहीं कर सकते, उनका एकमात्र मकसद मुझे रोकना है।

Delhi | On Delhi Services Bill passed in Rajya Sabha, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "Whatever I do public of Delhi supports me for that and they have shown their support by making me win in the elections. BJP is just trying to stop our good work. They are hindering the… pic.twitter.com/I9LAN4MyH1 — ANI (@ANI) August 7, 2023

राज्यसभा में पास हुए दिल्ली सेवा विधेयक पर भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि यह उनकी जीत है। अब, अधिकारियों पर अरविंद केजरीवाल का डर खत्म हो गया है... बिल 30 वोटों के अंतर से पारित हुआ है। उन्होंने सोचा कि वे गठबंधन के साथ जीतेंगे।

राज्यसभा में सोमवार को ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को प्रवर समिति के पास भेजे जाने संबंधी आप सदस्य राघव चड्ढा के प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष के पांच सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में उनके नाम डाले गए और इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए।

#WATCH | Let a notice be given & I will respond to it. No signature (of MPs) is needed...says AAP MP Raghav Chadha. pic.twitter.com/XAClUkUkUO — ANI (@ANI) August 7, 2023

उच्च सदन में जब ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ पर चर्चा पूरी हो गयी तब उपसभापति हरिवंश ने इसे पारित करवाने के क्रम में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधनों को रखवाना शुरू किया। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का प्रस्ताव आया जिन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव था और इसमें समिति के सदस्यों के नाम भी थे।

इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन के दो सदस्य कह रहे हैं कि उनके नाम उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में डाले गए और प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। शाह ने कहा कि यह जांच का विषय है। शाह ने कहा, ‘‘यह मामला अब सिर्फ दिल्ली में फर्जीपने का नहीं है। यह सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है।’’

Rajya Sabha passes bill for control of services in Delhi; 131 members vote in favour, 102 against it



Read @ANI Story | https://t.co/XiVu2cxOQi#RajyaSabha#DelhiServiceBill#AmitShahpic.twitter.com/BCrKu0rkDJ — ANI Digital (@ani_digital) August 7, 2023

उन्होंने दोनों सदस्यों के बयान दर्ज करवा कर इस मामले की जांच करवाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा ने कहा कि प्रवर समिति में उनका नाम रखने के लिए उनसे सम्मति नहीं ली गयी थी। उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है।

इस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा कि चार-पांच सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने समिति में अपना नाम नहीं भेजा है और इसकी जांच की जाएगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि उन्होंने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। गृह मंत्री शाह ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजे जाने की फिर मांग की।

