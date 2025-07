दिल्ली में ये क्या हो रहा? 3 दिनों में मिली 10 स्कूलों को बम ब्लास्ट की धमकी, जानें मासूम छात्रों की जान का दुश्मन कौन?

Delhi Bomb Threats: राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक कई स्कूलों को बम से उड़ानें की धमकी मिली है। धमकी भरे संदेश के सामने आते ही सनसनी मच गई और फौरन दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। बुधवार सुबह, सरदार पटेल विद्यालय ने पुलिस की सलाह पर आज के लिए स्कूल बंद रखने की घोषणा की। अधिकारियों के अनुसार, जिन स्कूलों को धमकियाँ मिलीं उनमें द्वारका स्थित सेंट थॉमस स्कूल, वसंत कुंज स्थित वसंत वैली स्कूल, हौज़ खास स्थित द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल और लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय शामिल हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी के लगभग दस स्कूलों और एक कॉलेज को पिछले तीन दिनों में ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और अस्थायी रूप से स्कूल बंद कर दिए गए।

अलर्ट के बाद, दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते के जवानों को स्कूल परिसर में तैनात किया गया। प्रभावित इलाकों में दमकल की गाड़ियाँ भी भेजी गईं।

सरदार पटेल विद्यालय ने स्कूल में नामांकित छात्रों के अभिभावकों को भेजे गए एक ईमेल में कहा, "आज सुबह मिली संभावित बम की धमकी के कारण, और पुलिस की सलाह के अनुसार, सरदार पटेल विद्यालय आज, 16 जुलाई, 2025 को बंद रहेगा। एक बम निरोधक दस्ता परिसर की पूरी तरह से सफाई कर रहा है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे।"

राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद, दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों को तुरंत घटनास्थल पर तैनात किया गया। अधिकारियों के अनुसार, सेंट थॉमस स्कूल और वसंत वैली स्कूल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद, दमकल गाड़ियों और पुलिस की टीमों को वहाँ भेजा गया।

#WATCH | Delhi | Visuals from Sardar Patel Vidyalaya that received a bomb threat today. Delhi police is present at the spot.



According to police, around ten schools and one college have received bomb threats in the last three days. pic.twitter.com/41EO9aIZDv