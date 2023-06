दिल्ली: मंडावली में मंदिर का हिस्सा गिराने पर बवाल, अवैध रेलिंग तोड़ने को लेकर प्रशासन से भिड़े प्रदर्शनकारी

Highlights गुरुवार को मंडावली में मंदिर का अवैध हिस्सा गिराने पर बवाल मंदिर की रेलिंग फुटपाथ पर बनी है इलाके में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में स्थित एक शनि मंदिर का अवैध हिस्सा गिराने को लेकर गुरुवार को बवाल हो गया। मंदिर का अवैध रेलिंग का हिस्सा गिराने पहुंची टीम का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते लोग प्रशासन की टीम से ही भिड़ गए।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदू मंदिर का हिस्सा गिराने का विरोध कर रहे लोगों में भारी संख्या में महिलाओं और नौजवान शामिल है। गौरतलब है कि इलाके में स्थिति को बेकाबू होता देख भारी संख्या में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है।

जानकारी के अनुसार, पीडब्ल्यूडी की शिकायत के बाद पूर्वी जिला प्रशासन द्वारा फुटपाथ पर पेड़ के नीचे बने मंदिर के एक हिस्से को गिराने की प्रक्रिया की जा रही थी।

इसके लिए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दे दिया गया था। बावजूद इसके लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और मंदिर के सामने हिंदू संगठनों की भारी भीड़ उमड़ी है जो प्रदर्शन कर रही है।

हिंदू संगठन प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी और धरना दे रहे हैं। इसी दौरान लोगों की सुरक्षाकर्मियों के साथ तीखी झड़प हो गई। ऐसे में इलाके में और अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है।

#WATCH | Delhi police personnel are present at the spot in Mandawali area, where people are protesting against the removal of a portion of a temple. pic.twitter.com/HspFDbpEbg