Delhi Rau's IAS centre flooding LIVE: कविता और डांस पसंद, घर की सबसे तेज लड़की, बेटी तान्या का शव लेकर बिहार रवाना पिता विजय कुमार, दर्द बयां करते कहा- सपना टूटा

Delhi Rau's IAS centre flooding LIVE: दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के कारण हुए हादसे में जान गंवाने वाली तान्या सोनी का बचपन से ही यह सपना था कि वह एक दिन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिकारी बने। पच्चीस वर्षीय तान्या सोनी को कविता पसंद थी। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होती थी। तान्या उन तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों में से हैं, जिनकी शनिवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से मौत हो गई।

25 वर्षीया सोनी मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी।कॉलेज में दाखिला लेने के बाद से वह दिल्ली में थी। राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद वह आईएएस प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। उसके माता-पिता तेलंगाना में रहते हैं। पिता वहीं काम करते हैं। पिता विजय कुमार को खबर मिली तो वह लखनऊ जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद हम नागपुर में उतरे और दिल्ली के लिए उड़ान भरी। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में काम करने वाले विजय कुमार ने कहा कि आईएएस अधिकारी बनना तान्या का बचपन का सपना था। उनके औरंगाबाद स्थित घर पर परिजन सदमे में हैं। तान्या के दादाजी ने कहा कि वह परिवार में सबसे प्रतिभाशाली छात्रा थी।

उनके चचेरे भाई अंकित ने कहा कि वह बहुत तेज थीं, हम सभी में सबसे तेज। उन्हें कविता पसंद थी। उन्हें नृत्य में भी रुचि थी और वह कॉलेज के कार्यक्रमों में प्रस्तुति देती थीं। तान्या शनिवार शाम कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी में मौजूद 20 छात्रों में से एक थी, जब भारी बारिश के कारण पानी अंदर घुस गया और छात्र फंस गए। तीन छात्रों की मौत हो गई और अन्य को बचा लिया गया।

सोनी के पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए यह जानकारी दी। तान्या के पिता विजय कुमार ने बताया कि उनकी बेटी राष्ट्रीय राजधानी के एक कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक करने के बाद पिछले एक महीने से इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। विजय कुमार अपनी बेटी का शव दिल्ली से बिहार स्थित अपने पैतृक स्थान ले जाने के लिए रवाना हो चुके हैं।

#WATCH | Delhi's Old Rajinder Nagar incident | Congress MPs Shashi Tharoor and Jebi Mather arrive at RML Hospital in Delhi to meet the members of the bereaved families.



3 students died after the basement of a coaching institute was filled with water on July 27. pic.twitter.com/OlSG5jh3Te