Delhi Rains: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश, आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया

Delhi Rains: मंगलवार शाम को राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसमें महादेव रोड भी शामिल है। इससे दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। समाचार एजेंसियों के वीडियो में भारी बारिश के बीच कारों को पानी की बौछारें करते हुए दिखाया गया है।

भारी बारिश से कुछ घंटे पहले, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। मौसम वेधशाला ने भविष्यवाणी की है कि आज 17 जून को दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि, गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज दोपहर अपने मौसम अलर्ट में यह भी कहा कि बिहार, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश (7-11 सेमी) की संभावना है।

VIDEO | Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Mahadev Road.



