कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण पर इनाम?, स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मान

Highlights शानदार काम करने वाले अधिकारी को सम्मान दिया गया। डीसीपी पीसीआर पंकज कुमार के नेतृत्व में अवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तथा ब्रीफिंग हुआ। पुलिस अधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण प्रमुख रहा।

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श ऑडिटोरियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जोनों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण को लेकर इनाम शानदार काम करने वाले अधिकारी को सम्मान दिया गया। इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन) मनीष अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

द्वारका जोनः इंस्पेक्टर नंद कुमार एवं मोहर सिंह

उत्तर-पश्चिम जोनः इंस्पेक्टर श्याम जी श्रीवास्तव एवं इंस्पेक्टर प्रवीण वत्स

दक्षिण-पश्चिम जोनः इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और इंस्पेक्टर सुरेश कुमार यादव

उनके साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त एवी देशपांडे तथा डीसीपी पीसीआर पंकज कुमार के नेतृत्व में अवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तथा ब्रीफिंग हुआ। इस वर्ष दिल्ली के जिन तीन जोनों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, उनमें द्वारका जोन, उत्तर-पश्चिम जोन तथा दक्षिण-पश्चिम जोन शामिल हैं। इन जोनों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे संबंधित पुलिस अधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण प्रमुख रहा।

द्वारका जोन को शीर्ष 3 जोनों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर नंद कुमार एवं मोहर सिंह के योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। उल्लेखनीय है कि इंस्पेक्टर नंद कुमार को लगातार तीसरे वर्ष उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जो उनकी मेहनत, निष्ठा और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

उत्तर-पश्चिम जोन से इंस्पेक्टर श्याम जी श्रीवास्तव एवं इंस्पेक्टर प्रवीण वत्स ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा प्राप्त की। वहीं दक्षिण-पश्चिम जोन से इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और इंस्पेक्टर सुरेश कुमार यादव ने अपनी सतर्कता और अनुकरणीय कार्यशैली से इस सम्मान को अर्जित किया। समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सराहना की और उन्हें आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रूप से सम्पन्न कराने के लिए प्रेरित किया।

