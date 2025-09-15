बीएमडब्ल्यू ने छीन ली 52 साल के उप सचिव नवजोत सिंह की जान, जीवन से जूझ रही पत्नी, प्रत्यक्षदर्शियों ने बयां किया वाक्या

Highlights हरि नगर निवासी पति-पत्नी बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। बीएमडब्ल्यू कार एक महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी था। एक मोटरसाइकिल सड़क के डिवाइडर के पास खड़ी है।

नई दिल्लीः रिंग रोड पर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार को एक बीएमडब्ल्यू कार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मोटरसाइकिल को कथित तौर पर टक्कर मार दी, जिससे अधिकारी की मौत हो गयी तथा उनकी पत्नी समेत तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह (52) के रूप में हुई है। वह हरि नगर के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि दोपहर में धौला कुआं-दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन मार्ग पर मेट्रो खंभा संख्या 67 के पास यातायात जाम होने की तीन पीसीआर कॉल प्राप्त हुईं। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और देखा कि एक बीएमडब्ल्यू कार सड़क के एक तरफ और एक मोटरसाइकिल सड़क के डिवाइडर के पास खड़ी है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कार एक महिला चला रही थी और उस कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी थीं। कार चला रही महिला और उसके साथ मौजूद उसके पति ने सिंह एवं उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के कारण कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में अस्पताल ने पुलिस को बताया कि सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी (50) का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में बीएमडब्ल्यू चालक और उसके पति भी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उनके बयान अभी दर्ज नहीं किए गए हैं। दोनों गुरुग्राम निवासी हैं। कार चालक का पति व्यवसाय करता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘दुर्घटना में शामिल बीएमडब्ल्यू और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। दुर्घटना स्थल की जांच एक अपराध दल द्वारा की गई और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को सहायता के लिए बुलाया गया।’’

उन्होंने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण इलाके में कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के बाद यातायात बहाल हो गया। सिंह के बेटे ने बताया कि उनके माता-पिता बंगला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे और खाने के लिए कर्नाटक भवन में रुके थे।

उन्होंने बताया,‘‘जब यह हादसा हुआ तब वे धौला कुआं होते हुए हरि नगर जा रहे थे। उन्हें पास के अस्पताल ले जाने के बजाय दुर्घटनास्थल से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया। मेरी मां के सिर में चोट आई, जबकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और उनकी जांघ की हड्डी टूट गई।’’ उन्होंने अपने माता-पिता को भर्ती करने में अस्पताल प्रशासन की ओर से लापरवाही बरते जाने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि उनकी मां को गंभीर हालत के बावजूद अस्पताल की लॉबी में बैठाया गया, जबकि बीएमडब्ल्यू चालक के पति को मामूली चोटें आईं थीं, जिन्हें तुरंत भर्ती कर लिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘इस लापरवाही और देरी के कारण मेरे पिता की मौत हो गयी और मेरी मां दर्द से चीखती रहीं।’’

बाद में परिवार ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया। सिंह के बेटे ने कहा, ‘‘मेरी मां एक शिक्षिका हैं और वह एवं हम बहुत दुखी हैं।" केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच के अध्यक्ष उदित आर्य ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।

उन्होंने कहा, "दुर्घटना में जान गंवाने वाले नवजोत सिंह सर के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना है। प्रधानमंत्री कार्यालय और दिल्ली पुलिस कृपया शोक संतप्त परिवार के लिए गहन जांच और न्याय सुनिश्चित करें। ईश्वर परिवार को इस कठिन समय में शक्ति दे।’’

सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मौत के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया

दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के समीप एक बीएमडब्ल्यू कार के एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की घटना में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस घटना में वे दोनों भी घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, गुरुग्राम निवासी यह दंपति चमड़े की काठी, सीट, कवर, बेल्ट और अन्य उत्पाद बनाने का व्यवसाय करता है। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी उनके बयान दर्ज नहीं किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना), 125बी (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बीएमडब्ल्यू और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

