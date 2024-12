Delhi: राजौरी गार्डन में घबराए लोग फायर-ट्रक जंगल जंबोरी रेस्तरां की छत से दूसरी छत पर कूदे; चौंकाने वाले वीडियो आए सामने

नई दिल्ली: दिल्ली में राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत की पहली मंजिल पर स्थित एक रेस्तरां में सोमवार को भीषण आग लग गई। घटना के सोशल मीडिया दृश्यों में जंगल जंबोरी रेस्तरां की छत से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दमकलकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए रेस्तरां की छत से दूसरी इमारत पर कूदते नजर आए।

रिपोर्ट के अनुसार, आग दोपहर 2 बजे लगी। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया, "हमें दोपहर 2.01 बजे राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने की सूचना मिली। आग पर काबू पाने के लिए 10 फायर टेंडर तुरंत मौके पर भेजे गए।"

VIDEO | People jump off to the roof of a neighbouring building after a fire broke out at Jungle Jamboree restaurant in Delhi's Rajouri Garden earlier today. pic.twitter.com/sdfwDxnCnc