Delhi weather: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से जमकर बरस रहे मेघा, IMD ने की अधिक वर्षा की भविष्यवाणी

Highlights आईएमडी ने अपने ताजा पूर्वानुमान में कहा कि दिल्ली और नोएडा में 17 जुलाई तक हल्की बारिश जारी रहेगी। इस सप्ताह जलस्तर बढ़ने की संभावना को लेकर यमुना नदी के किनारे स्थित गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के जनपथ में 13 जुलाई को सुबह लगभग 5 बजे मध्यम वर्षा दिखाई दी।

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों के निवासियों को जुलाई के मध्य में गर्मी से और राहत का अनुभव होता है क्योंकि शनिवार तड़के राष्ट्रीय राजधानी और नोएडा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिल्ली के जनपथ में 13 जुलाई को सुबह लगभग 5 बजे मध्यम वर्षा दिखाई दी।

स्थानीय मौसम एजेंसियों का अनुमान है कि पूरे दिन छिटपुट बारिश के अलावा, शनिवार और रविवार को दिल्ली और नोएडा में बादल छाए रहने और हल्की आंधी आने की संभावना है।

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from India Gate pic.twitter.com/GLfnIlSOoD