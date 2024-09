Delhi New CM: सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी...

Atishi: दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी का नाम नई सीएम के लिए चुन लिया गया है। अब इसी के साथ वो इस पद पर आसीन होने जा रही हैं। हालांकि उनसे पहले कांग्रेस सरकार में शीला दीक्षित भी तीन बार केंद्र शासित राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं, दिल्ली में भाजपा सरकार की ओर से सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।

हालांकि, जिनकी चर्चा विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम चर्चा हुई और इस दौरान ये भी साफ कर दिया गया कि कोई भी उप-मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। इसी के साथ रेस में आतिशी ने सभी दावेदारों को पछाड़ दिया। दूसरी ओर बैठक में शामिल परिवहन एवं पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत भी दावेदार थे, लेकिन आम सहमति आतिशी के पक्ष में दिखी।

Delhi CM Arvind Kejriwal proposes the name of Delhi Minister Atishi as the new Chief Minister. She has been elected as the leader of Delhi AAP Legislative Party: AAP Sources pic.twitter.com/65VPmPpA39