Delhi-NCR Thunderstorm: आंधी के साथ बारिश, कई इलाकों में पेड़ गिरे, बिजली गुल, खराब मौसम के कारण आठ उड़ान डायवर्ट, देखें वीडियो

Delhi-NCR Thunderstorm: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में आज भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जिसके चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़कर कर ज़मीन पर गिरे। दिल्ली में खराब मौसम के कारण आठ उड़ानों को जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, अहमदाबाद, देहरादून के लिए डायवर्ट किया गया है।

हरियाणा के कई शहर में अचानक से मौसम में बदलाव और तेज बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश हुई। नोएडा में भी कई जगह ट्रॉफिक जाम हो गया। दिल्ली में सोमवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई स्थान पर बिजली गुल हो गई।

#WATCH | Delhi: Heavy rain and thunderstorm topples the canopy at Vijay Chowk. pic.twitter.com/u5sogqiqNT — ANI (@ANI) May 30, 2022

मौसम में आए बदलाव के कारण कई दिन से तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिली। बारिश के साथ बादल भी गरजे और 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। तेज हवाओं के चलते बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक्सप्रेस बिल्डिंग की कई एसी यूनिट टूटकर लटक गईं।

Eights flights have been diverted to Jaipur, Lucknow, Chandigarh, Ahmedabad, Dehradun due to bad weather in Delhi: Delhi airport Sources — ANI (@ANI) May 30, 2022

एक पत्रकार ने ट्विटर पर एक संक्षिप्त वीडियो साझा किया, जिसमें इमारत में कई मीडिया संस्थानों के लटके हुए एसी यूनिट दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

#WATCH | Delhi: Heavy rain and thunderstorm lashed the national capital this afternoon. Visuals from BJP headquarters. pic.twitter.com/k8TDvjAtQy — ANI (@ANI) May 30, 2022

मौसम विभाग ने दिन में शहर में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया था। विभाग के अनुसार, सुबह साढ़े आठ बजे हवा में आर्द्रता का स्तर 63 प्रतिशत दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शहर के कुछ हिस्सों में रविवार की शाम हल्की बारिश होने के बाद अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

#WATCH | Delhi: A car trapped under an uprooted tree in Connaught Place as the national capital received sudden rainfall accompanied by hailstorm. The car was unoccupied and was in the parking lot. pic.twitter.com/wdc7QDK2ZY — ANI (@ANI) May 30, 2022

