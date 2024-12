Delhi-NCR Rains, Weather Update: दिसंबर में सबसे ज्यादा बारिश, IMD ने की और बारिश की भविष्यवाणी; शीतलहर की चपेट में दिल्ली

Delhi-NCR Rains, Weather Update: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। दिसंबर के महीने में इस कदर बारिश के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। जबकि आईएमडी ने अभी बारिश से राहत की बात नहीं कही है। शुक्रवार पूरे दिन हुई बारिश के बाद शनिवार, यानी आज भी बारिश होगी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। आरके पुरम के सेक्टर-9 में सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे एक मोटरसाइकिल और एक कार प्रभावित क्षेत्र में गिर गई।

आईएमडी के अनुसार, दिल्ली के अधिकांश इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, शनिवार सुबह मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। विभाग ने रुक-रुक कर बारिश के साथ आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है। अपडेट के अनुसार, दोपहर तक हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, उसके बाद मौसम बादल छाए रहने की उम्मीद है।

आईएमडी ने शनिवार शाम को हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने का भी अनुमान लगाया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और एनसीआर में कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, साथ ही दिन में और बारिश होने की उम्मीद है।

#WATCH | Delhi: People take the help of a bonfire to keep themselves warm as mercury dips in the National Capital. As per IMD, the lowest temperature is forecasted at 12°C with a possibility of light rain.



(Visuals from Maulana Azad Road) pic.twitter.com/GjoKcKlJWx