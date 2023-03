Delhi-Ncr Rain: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को गर्मी से राहत, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली विश्वविद्यालय और नोएडा व आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

Delhi Rain: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। कहीं-कहीं ओले भी गिरे हैं। कई दिन से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। हालांकि ठंड भी बढ़ने की संभावना है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में इसका असर दिखा है। राजस्थान में भी बारिश हो रही है।

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में शनिवार सुबह बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गरज के साथ और बारिश होने का अनुमान जताया था। आईएमडी के मुताबिक, शनिवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है।

आईएमडी ने कहा कि शनिवार को दिल्ली के बुराड़ी, कंझावला, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन, आजादपुर, पीतमपुरा, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंडका, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, पटेल नगर, बुद्ध जयंती पार्क, जाफरपुर कलां, नजफगढ़, द्वारका, पालम, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा और आसपास के इलाकों में बारिश हुई।

A sudden change of weather swathes Delhi, as rain lashes several parts of the national capital. Visuals from the India Gate area. pic.twitter.com/rwhqT0XtRs