Money Laundering Case: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ी, दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में हुए भर्ती

Highlights मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं दिल्ली के मंत्री अस्पताल में भर्ती के बाद सत्येंद्र जैन की हालत स्थिर जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के तबियत बिगड़ने के बाद सोमवार को उन्हें दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश नारायण (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर के मुताबिक सत्येंद्र कुमार जैन को ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बतायी जा रही है। दिल्ली के मंत्री फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री को कोलकाता स्थित मुखौटा कंपनियों के माध्यम से कथित धन शोधन से संबंधित एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी हिरासत में पूछताछ के अंत में सोमवार को उन्हें 14 दिनों की जेल भेज दिया गया था।

मामला 2017 की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है, जो दिल्ली कैबिनेट में मंत्री के खिलाफ दर्ज की गई थी। ईडी ने उन पर आय से अधिक आय अर्जित करते हुए कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया है, जहां उनके पास शेयर थे। ईडी के मुताबिक, जैन ने हवाला चैनल के जरिए कोलकाता को पैसा ट्रांसफर किया और डमी कंपनियों से आवास प्रविष्टियों के रूप में वापस ले लिया, भले ही वह प्राप्त धन का स्रोत नहीं दिखा सके।

Delhi Health Minister Satyendar Jain admitted to LNJP hospital in Delhi after he complained of low oxygen level. His condition is stable.



Jain is currently under judicial custody in an alleged money laundering case



(File pic) pic.twitter.com/Q8Bh5L89JF