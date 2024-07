दिल्ली में 5000 टीचरों के ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक, मंत्री आतिशी का आरोप, BJP से हजम नहीं हो रही 'शिक्षा क्रांति'

Highlights दिल्ली में 5000 टीचरों के ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक के बाद मंत्री आतिशी भड़कीं उन्होंने कहा कि भाजपा को अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति हजम नहीं हो रही इसलिए रातोंरात ये ट्रांसफर ऑर्डर दिए गए थे

नई दिल्ली: 5000 अध्यापकों के ट्रांसफ ऑर्डर पर दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने भले ही रविवार को रोक लगा दी है, लेकिन अब मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस क्रम में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था रास नहीं आ रही है, इसलिए ये तुगलकी फरमान हड़बड़ी में 2 जुलाई को रातोंरात करीब 1:30 बजे उप राज्यपाल के जरिए निकलवाया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब स्कूलों को बर्बाद करने का भाजपा का षड्यंत्र फेल हो गया है। गौरतलब है कि ये सभी अध्यापक पिछले दस साल उन्हीं सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं।

वहीं, पहले के दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डेल ई) ने एक परिपत्र जारी कर उन सरकारी स्कूल शिक्षकों से, जिन्होंने किसी विशेष स्कूल में 10 साल पूरे कर लिए हैं, स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था।

नोटिस में कहा गया था कि सभी शिक्षक जिन्होंने एक ही स्कूल में लगातार 10 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पारस्परिक या सामान्य स्कूलों की अधिकतम संख्या के आधार पर ट्रांसफर के लिए इस परिपत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे शिक्षक जो इस परिपत्र के तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं, मुख्यालय स्वयं उन्हें आधिकारिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी स्कूल में ट्रांसफर कर देगा।

