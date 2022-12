Delhi MCD polls 2022: एमसीडी में साढ़े पांच बजे तक 50 प्रतिशत मतदान दर्ज, 2017 में 53 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, जानें आंकड़े

Highlights कुल 1,349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती सात दिसंबर को होगी। 78,93,418 पुरुष, 66,10,879 महिलाएं और 1,061 ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं।

नई दिल्लीः दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए रविवार को शाम साढ़े पांच बजे तक लगभग 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई उन मतदान केंद्रों पर मतदान अभी जारी है, जहां मतदाता शाम 5:30 बजे से पहले पहुंच गये थे। दिल्ली में सभी वार्ड में शाम साढ़े पांच बजे तक लगभग 50 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

मतदान शाम 5.30 बजे समाप्त हुआ। हालांकि अपराह्न 12.30 बजे तक 18 फीसदी मतदान हुआ था, जबकि अपराह्न 2.30 बजे तक 30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। शाम चार बजे तक 45 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ था। वर्ष 2017 के पिछले नगर निगम चुनावों में 53 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। मतगणना सात दिसंबर को होगी।

Around 50 per cent voter turnout recorded till 5:30 pm in the high-stakes election to the Municipal Corporation of Delhi. Number expected to go up