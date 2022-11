दिल्ली एमसीडी चुनाव की आज घोषणा कर सकता है राज्य चुनाव आयोग, शाम 4 बजे बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

Highlights दिल्ली में नगर निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा केजरीवाल सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाती रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछले 8 वर्षों में आप सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही और दिल्ली के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार है।

नई दिल्ली: राज्य चुनाव आयोग शुक्रवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान आयोग दिल्ली एमसीडी चुनाव की घोषणा कर सकता है। दिल्ली में नगर निकाय चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा केजरीवाल सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाती रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि पिछले 8 वर्षों में आप सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही और दिल्ली के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार है।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने साल के अंत में होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले शहर के 10 लाख से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधने के लक्ष्य से हाल ही में 'हर घर संपर्क' अभियान शुरू किया है। वहीं, जहांगीरपुरी के आजादपुर वार्ड से अभियान की शरूआत करते हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी 'स्वच्छ इरादों' के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करने को प्रतिबद्ध है।

State Election Commission NCT of Delhi to hold a press conference at 4 pm today, likely to announce MCD polls