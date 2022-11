दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022ः बीजेपी ने किए 14 रोड शो, जेपी नड्डा सहित कई राज्य के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल, केजरीवाल सरकार पर हमला, देखें वीडियो

Highlights एमसीडी के 250 वार्ड पर चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होगा। मतों की गिनती सात दिसंबर को की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में रोड शो किया।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे पी नड्डा, कई राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को 14 रोड शो में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तम नगर में रोड शो किया। नड्डा ने दिल्ली सरकार पर हमला किया।

नड्डा ने संगम विहार से रोड शो किया। उन्होंने कहा, "दिल्ली की जनता केजरीवाल से ठगी हुई महसूस कर रही है, उनके साथ धोखा हुआ है। केजरीवाल की सरकार कुशासन की मूर्ति है और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है।" उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने शांति मार्ग से श्री राम चौक मंडावली तक 'विजय संकल्प रोड शो' किया।

#WATCH | BJP President JP Nadda holds roadshow in Delhi's Sangam Vihar, ahead of MCD polls pic.twitter.com/jaYcNC6wwm — ANI (@ANI) November 20, 2022

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज रोड शो के कार्यक्रम में यहां के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है। यहां एकतरफा भाजपा जीतने वाली है। जनता ने झूठ फरेब की राजनीति को, भ्रष्टाचार को देखा है और दूसरी तरफ PM मोदी के कामों को भी देखा है।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami and BJP MP from East Delhi, Gautam Gambhir hold a roadshow in Mandawali, ahead of December 4 MCD polls in Delhi pic.twitter.com/R6HSxXl6Fs — ANI (@ANI) November 20, 2022

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वाला यह आदमी (अरविंद केजरीवाल), अन्ना हजारे के पीठ में छुरा घोंप कर उनको वापस भेज दिया और खुद क़ाबिज़ होकर बैठ गया। इसकी कुछ काबिलियत नहीं है सरकार में आने की। यह सरकार में राजनीति करता है लेकिन राज करना नहीं आता।

#WATCH | Defence Minister and BJP leader Rajnath Singh participates in ‘Vijay Sankalp’ roadshow at Uttam Nagar in West Delhi, ahead of December 4 MCD polls pic.twitter.com/5YG86coKtz — ANI (@ANI) November 20, 2022

दिल्ली के नरेला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एक धोखा अन्ना हजारे के साथ हुआ। एक दिन उन्होंने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जो लोगों को बहुत पसंद आई और केजरीवाल की सरकार बना दी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा से रोड शो किया। लोगों के उमंग से पता चल रहा है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा...वे सोचते हैं कि हिंदू दुश्मन हैं लेकिन हिंदू बिना भारत हो सकता है क्या? जिस तरह से उन्होंने CAA के समय दिल्ली में दंगा फसाद कराए उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए।

Delhi: People's excitement makes it clear what result of election will be.Kejriwal is best in theatrics.He thinks Hindus are enemies, but can India exist without Hindus?He should apologise for riots in Delhi during CAA (implementation).BJP will win this election:Assam CM HB Sarma pic.twitter.com/6lenFX0z4e — ANI (@ANI) November 20, 2022

राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह और मीनाक्षी लेखी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री ने भी विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले रोड शो में शिरकत की। भाजपा दिल्ली के सांसद हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, गौतम गंभीर और हंसराज हंस भी रोड शो में शामिल हुए।

Delhi | Union Ministers of states Dr Jitendra Singh and Meenakashi Lekhi hold 'Vijay Sankalp' roadshow from Bhagat Singh College to Chirag Dilli, Greater Kailash ahead of MCD election 2022 pic.twitter.com/q0dB9DrfSb — ANI (@ANI) November 20, 2022

भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि एमसीडी चुनाव दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल नीत ‘भ्रष्ट’ सरकार को सबक सिखाने का अवसर है, जो वायु प्रदूषण सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रही है।

WATCH | Our country doesn't need Aftab (Shraddha murder case accused) but a person like Lord Ram, a leader like PM Modi. We need Uniform Civil Code & law against love jihad. We need such laws where Aftabs can be hanged to death: Assam CM HB Sarma during a road show in Delhi pic.twitter.com/CyzDRbVzZy — ANI (@ANI) November 20, 2022

