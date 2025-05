Delhi: पीतमपुरा में गुरु गोबिंद कॉलेज में लगी भीषण आग, कांच की खिड़कियों से निकली आग की लपटें; 11 दमकल गाड़ियां मौजूद

Delhi Fire: राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भीषण आग लग गई। सुबह -सुबह कॉलेज में लगी इस आग की लपटे दूर तक उठती नजर आई जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे की खिड़की से कैसे आग का गुब्बार निकल रहा है।

बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले लाइब्रेरी में लगी और उसके उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया।

#WATCH | Delhi: Fire broke out at Sri Guru Gobind Singh College of Commerce in Pitampura today. 11 fire tenders rushed to the site and the fire was brought under control around 9.40 am. The fire broke out first in the library. Cooling operation continues: Delhi Fire Service… pic.twitter.com/HJ5O26jXSE