दिल्ली शराब नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 31 मार्च को होगी सुनवाई

Highlights मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट में आज हुई सुनवाई मनीष सिसोदिया मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जांच का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई हिरासत में हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च तय की है। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले में सभी दलीलें और तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए हैं।

वहीं, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी आप नेता को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मनीष सिसोदिया को 31 मार्च तक इंतजार करना होगा कि उन्हें मामले में जमानत मिलेगी या नहीं।

Rouse Avenue Court reserves order on bail plea moved by Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia in CBI case pertaining to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of GNCTD.



Special Judge MK Nagpal fixes 31st March as the date for… pic.twitter.com/vSRdfdqXAb