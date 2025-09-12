दिल्ली हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर; ईमेल के जरिए दी गई धमकी

Delhi High Court Bomb threat: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार, 12 सितंबर को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे ईमेल के जरिए अज्ञात ने कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है जिसके बाद जल्दी ही परिसर को खाली करा लिया गया। कथित तौर पर विजय शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने वकील आरजी अरुण भारद्वाज को यह धमकी भरा मेल भेजा था, जिसमें अदालत परिसर में आसन्न विस्फोटों की चेतावनी दी गई थी। अलर्ट के बाद, ज़्यादातर अदालत कक्ष अचानक खड़े हो गए और सुरक्षाकर्मियों ने लोगों से परिसर खाली करने को कहा।

#WATCH | Delhi | Delhi High Court receives a bomb threat via mail. Precautionary measures taken by the Delhi police and the court has been vacated. https://t.co/7mQhpAsLsUpic.twitter.com/IYOFFbna4n — ANI (@ANI) September 12, 2025

Web Title: Delhi High Court receives bomb threat premises evacuated police Alert