Delhi News: केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर शिकंजा, नौ जून तक ईडी की हिरासत में, जानें सीएम ने क्या कहा...

Highlights दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि जैन को "राजनीतिक कारणों" से निशाना बनाया गया है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होती है।

Delhi News: सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नौ जून तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में दे दिया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए जैन से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय लाया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ED की हिरासत में भेजा है। ईडी ने सोमवार को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन को गिरफ्तार किया था।

Delhi minister Satyendar Jain brought to the Enforcement Directorate office in Delhi



A Delhi court has remanded Jain to ED custody till 9th June in an alleged money laundering case