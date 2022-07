दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका को 4 हफ्ते के लिए किया स्थगित, पुलिस को भेजा नोटिस

Highlights हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा कोर्ट ने कहा- मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की चार दिन की रिमांड के खिलाफ याचिका चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दी है। उच्च न्यायालय अब इस मामले की इस महीने की 27 तारीख को सुनवाई करेगी। इसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस ने उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी रहेगी।

बता दें कि 2018 के एक ट्वीट के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार जुबैर को पहले एक दिन की हिरासत में भेजा गया और फिर इसके बाद उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जुबैर द्वारा दी गई याचिका पुलिस रिमांड के खिलाफ थी। जुबैर की ओर से पेश उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि उक्त ट्वीट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

Delhi High court issue notice to Delhi Police on the petition moved by Alt news co-founder Mohd Zubair challenging the remand granted to Delhi Police in a case related to an alleged objectionable tweet