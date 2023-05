नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मंत्री आतिशी ने कहा- यह दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश है

By अनिल शर्मा | Published: May 20, 2023 11:11 AM

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि लैंड, लॉ-एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल की है लेकिन भाजपा से यह सहन नहीं हुआ

