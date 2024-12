Delhi Fog Alert: दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, कोहरे के कारण आसमान में छाई धुंध; उड़ाने प्रभावित

Delhi Fog Alert: राजधानी दिल्ली में ठंड और वायु प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी जीरो हो गई है। चारों तरफ बस कोहरा और धुंध ही दिखाई दे रही है। ऐसे में बुधवार, 25 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को सूचित करते हुए एयरपोर्ट की ओर से कहा गया कि कैटेगरी III (CAT III) का अनुपालन न करने वाली उड़ानों को कोहरे के कारण व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे उड़ान की स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें।

अपने एडवाइजरी में, एयरपोर्ट ने कहा, "जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ जारी है, कैट III का अनुपालन न करने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।"

Delhi Airport issues advisory.



Flights that are not CAT III compliant may get affected and the passengers are requested to contact the airline for updated flight information: Delhi Airport pic.twitter.com/TsVXcZc6cl — ANI (@ANI) December 25, 2024

इस बीच, दिल्ली में हल्की बारिश के बाद से ठंड और बढ़ गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने क्रिसमस के दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शहर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 369 ("बहुत खराब") था, जो रात 10 बजे तक सुधरकर 349 हो गया। यह सोमवार के 406 ("गंभीर") AQI से काफी राहत थी।

#WATCH | Delhi: People sit by a bonfire to keep themselves warm as the lowest temperature is recorded at 11°C in the surrounding areas, as per IMD.



(Visuals from outside Mata Sundri College) pic.twitter.com/Oy1as72y1E — ANI (@ANI) December 25, 2024

सफदरजंग, पालम और पूसा मौसम केंद्रों ने शाम 5.30 बजे से 8.30 बजे के बीच क्रमशः 2 मिमी, 1.4 मिमी और 0.5 मिमी हल्की बारिश दर्ज की। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जबकि सोमवार को यह 8.6 डिग्री सेल्सियस था। अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़कर 20.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से सिर्फ 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। हालांकि, तापमान में फिर गिरावट आने की उम्मीद है।

#WATCH | A thin layer of fog covered parts of Delhi this morning as the minimum temperature was recorded at 9°C with a possibility of dense fog, as per IMD.



(Visuals from Safdarjung) pic.twitter.com/X5ATfjtnXb — ANI (@ANI) December 25, 2024

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने और फिर बढ़ने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

#WATCH Delhi: Homeless people are spending nights in government-constructed night shelters as temperatures continue to fall in the national capital.



(Visuals from the night shelter located at Jama Masjid) pic.twitter.com/GnksxR0dlx — ANI (@ANI) December 24, 2024

स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, “पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर, जिसके कारण सोमवार को बूंदाबांदी हुई थी, अब कम हो रहा है हालांकि, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार से दिल्ली को प्रभावित करना शुरू कर देगा, जब हम न्यूनतम तापमान में फिर से वृद्धि देखेंगे।

