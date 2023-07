दिल्ली बारिश और बाढ़ः जरूरी सेवाएं देने वाले सरकारी कार्यालयों खुले रहेंगे, डीडीएमए ने कहा-स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद, प्राइवेट कार्यालय के कर्मचारी घर से करें काम, जानें मुख्य बातें

Highlights दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने डीडीएमए की बैठक की। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार तक बंद रहेंगे। एडवाइजरी जारी की जा रही है।

नई दिल्लीःदिल्ली में बारिश के बाद हालत खराब हो गए है। पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी ने बुधवार की रात 208 मीटर के चिह्न को पार कर लिया और बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक जल स्तर 208.48 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है।

Non-essential govt offices, schools and colleges to remain closed till Sunday across Delhi as per DDMA: Officials — Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2023

डीडीएमए के अनुसार दिल्ली में जरूरी सेवाएं देने वाले सरकारी कार्यालयों से इतर अन्य कार्यालय, स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद रहेंगे। निजी कार्यालयों को सलाह दी गई कि कर्मचारियों को घरों से काम करने को कहें, कश्मीरी गेट के आस-पास के व्यावसायिक प्रतिष्ठान रविवार तक बंद रहेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने डीडीएमए की बैठक की। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार तक बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों में घर से काम होगा। एडवाइजरी जारी की जा रही है।

निजी कार्यालयों के लिए भी वर्क फॉर होम है। पानी की राशनिंग करनी होगी, क्योंकि 3 जल उपचार संयंत्र बंद हैं और लोगों को एक या दो दिन के लिए जल संकट का सामना करना पड़ेगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी वाहन नहीं होंगे अनुमति दी गई है। राहत शिविरों में शौचालय और बाथरूम की समस्या थी।

Pvt centres advised to work from home; commercial entities around Kashmere Gate to be closed till Sunday across Delhi: Officials — Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2023

यमुना में पानी के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में जरूरी सेवाएं देने वाले सरकारी कार्यालयों से इतर अन्य कार्यालय, स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद रखने के बृहस्पतिवार को निर्देश दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निजी कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वह कर्मचारियों को घरों से काम करने को कहें।

ये निर्णय यहां बृहस्पतिवार को उप राज्यपाल सचिवालय में डीडीएमए की बैठक में लिए गए। अधिकारियों ने बताया, ‘‘कश्मीरी गेट के आस-पास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रविवार तक बंद रखने के लिए कहा गया है। आईएसबीटी तक आने वाली बसें सिंघू बॉर्डर पर ही रुकेंगी और डीटीसी की बसें यात्रियों को वहां से लाएंगी।’’

यमुना का जल स्तर बढ़ने से बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में पानी भर गया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्रिमंडल और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के कार्यालय हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर 208.53 मीटर के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया, जिससे 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि यमुना के बढ़ते जल स्तर से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला के जल शोधन संयंत्रों के बंद होने से शहर के कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। यमुना नदी का जलस्तर बृहस्पतिवार सुबह बढ़कर 208.48 मीटर तक पहुंच गया जिससे आस-पास की सड़कें, सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे जलमग्न हो गए हैं।

VIDEO | Severe waterlogging at road behind the Red Fort complex that leads to Kashmere Gate area in Delhi due to rising water level in Yamuna river. pic.twitter.com/8KkBPMPCp3 — Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2023

इस वजह से नदी के करीब रहने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने जलस्तर के और बढ़ने का अनुमान जताया है। उसने इस स्थिति को ‘अत्यंत गंभीर’ बताया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से आज कई जल शोधन संयंत्र बंद करने पड़े हैं।

#WATCH | Haryana | Water level in Hathnikund barrage in Yamunanagar district rises.



RS Mittal, Superintendent Engineer gives details on the situation; says, "...The water level had started going down yesterday but it started rising again since last night...It doesn't seem that… pic.twitter.com/1kytLKz3mL — ANI (@ANI) July 13, 2023

यमुना किनारे बने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का आज मैंने खुद दौरा किया। जैसे ही स्थिति यहां सामान्य होगी हम इसे जल्द शुरू करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि यमुना में बढ़ते जल स्तर की वजह से वजीराबाद, चन्द्रावल और ओखला जल शोधन संयंत्रों को बंद करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। जैसे ही यमुना का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे।’’

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, "We had a DDMA meeting. Several important decisions were taken. Schools, colleges & universities will remain closed till Sunday. All Govt offices, except those providing essential services, will have Work from Home. Advisory is being issued… pic.twitter.com/C63voyyoUt — ANI (@ANI) July 13, 2023

