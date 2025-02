Delhi Exit Polls 2025: 'दिल्ली में 'आपदा' जा रही है और भाजपा आ रही है', एग्जिट पोल के नतीजे देख दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले

Highlights पोलस्टर पी-मार्क ने भगवा पार्टी के लिए 39-49 सीटों की भविष्यवाणी पी-मार्क के अनुसार, आप को 21-31 सीटें मिलने की संभावना है कांग्रेस पार्टी के लिए 0-1 सीट की भविष्यवाणी की गई है

Delhi Exit Polls 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की बांछे खिला दी हैं। अब तक अपनी भविष्यवाणियाँ प्रकट करने वाले अधिकांश सर्वेक्षणकर्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश में भगवा पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की है। भाजपा 25 साल से अधिक समय से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता को बधाई दी है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सचदेवा के हवाले से कहा, "आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है...अगर कोई फर्जी मतदान करता है, तो उसे पकड़ा जाएगा...हम पहले दिन से ही इस बारे में कह रहे हैं, और यह अच्छा है कि उन्हें पकड़ लिया गया...दिल्ली के लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हैं और वे विकास चाहते हैं।"

#WATCH | #DelhiElection2025 | On exit polls, Delhi BJP President Virendraa Sachdeva says, " I want to congratulate the people of Delhi, people of Delhi have given so much love and blessings to BJP today...in Delhi. Áapda' is leaving and BJP is coming...if somebody does fake… pic.twitter.com/4PkYAcavnz