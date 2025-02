Delhi Exit Poll Results 2025: दिल्ली में बीजेपी को फायदा?, एग्ज़िट पोल के अनुसार आप Exit, देखें आंकड़े

Highlights Delhi Exit Poll Results 2025: एबीपी-चाणक्य स्ट्रैटेजीज पोल में AAP को 25-28 सीटें, बीजेपी+ को 39-44 सीटें और कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलने का अनुमान है। Delhi Exit Poll Results 2025: सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी। Delhi Exit Poll Results 2025: बीजेपी को 35-40 सीटें, आप को 32-37 सीटें और कांग्रेस को 00-01 सीटें मिलने की संभावना है।

Delhi Exit Poll Results 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान खत्म हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने एग्जिट पोल अनुमान जारी करना शुरू कर दिया। एबीपी-चाणक्य स्ट्रैटेजीज पोल में AAP को 25-28 सीटें, बीजेपी+ को 39-44 सीटें और कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक-मैट्रिज एग्जिट पोल का अनुमान है कि दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी को 35-40 सीटें, आप को 32-37 सीटें और कांग्रेस को 00-01 सीटें मिलने की संभावना है। शहर के सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, शाम 5 बजे तक दिल्ली में मतदान प्रतिशत 59% तक पहुंच गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 63.83% भागीदारी दर देखी गई।

#DelhiAssemblyElection2025 | Republic - Matrize exit poll predicts BJP is likely to get 35-40 seats, AAP 32-37 seats and Congress 00-01 out of the 70 seats in Delhi pic.twitter.com/rV2FYBvEpl — ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiElection2025 | On exit polls, Delhi BJP President Virendraa Sachdeva says, " I want to congratulate the people of Delhi, people of Delhi have given so much love and blessings to BJP today...in Delhi. Áapda' is leaving and BJP is coming...if somebody does fake… pic.twitter.com/4PkYAcavnz— ANI (@ANI) February 5, 2025