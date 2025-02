Delhi Exit Poll Results 2025: भाजपा को 35-40 सीट, आप को 32-35 सीट, दिल्ली में 5 एग्जिट पोल जारी, सभी में बीजेपी की सरकार!

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बुधवार को संपन्न हुआ और केंद्र शासित प्रदेश में 59 प्रतिशत मतदान हुआ। एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। तीनों प्रमुख दलों आप, भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला है। matrize एग्जिट पोल में बीजेपी को 35-40 सीट, आप को 32-35 सीट और कांग्रेस को 2-3 सीट मिलने की उम्मीद है। चाणक्य के अनुसार बीजेपी को 39-44 सीट, आप को 25-28 सीट और कांग्रेस को 2-3 सीट मिलने की उम्मीद है। आप ने 2015 और 2020 में बाजी मार ली थी। पी-मार्क एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 39-49 सीटों के साथ आसान जीत का अनुमान लगाया है, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) को 21-31 सीटों के बीच रहने का अनुमान है।

Delhi Exit Poll Results 2025 LIVE: matrize एग्जिट पोल-

बीजेपीः 35-40 सीट

आपः 32-35 सीट

कांग्रेसः 2-3।

Delhi Exit Poll Results 2025 LIVE: चाणक्य एग्जिट पोल-

बीजेपीः 39-44 सीट

आपः 25-28 सीट

कांग्रेसः 2-3 सीट।

Delhi Exit Poll Results 2025 LIVE: पोल डायरी एग्जिट पोल

बीजेपीः 42-50 सीट

आपः 18-25 सीट

कांग्रेसः 0-2 सीट।

Delhi Exit Poll Results 2025 LIVE: पीपल्स इनसाइड एग्जिट पोल

बीजेपीः 40-44 सीट

आपः 25-29 सीट

कांग्रेसः 0-1।

Delhi Exit Poll Results 2025 LIVE: पी-मार्क एग्जिट पोल

आप: 21-31

बीजेपी: 39-49

कांग्रेस: ​​0-1

AAP पार्टी की छवि जो भ्रष्टाचार के आरोपों से खराब हो गई है। यह चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी उस गढ़ को फिर से हासिल करने के लिए उत्सुक है जो लंबे समय से मायावी बना हुआ है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के एक उग्र अभियान का नेतृत्व किया। आप पर हमला किया और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उस पर निशाना साधा। भाजपा ने इस बार टक्कर दे रही है।

