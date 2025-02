Delhi Exit Poll Results 2025: AAP और BJP की सीटों में 19-20 का फर्क! सट्टा बाजार के एग्जिट पोल का बड़ा अनुमान, जानें किसकी बन रही सरकार

Delhi Exit Poll Results 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान खत्म हो गए है और एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। फलोदी सट्टा बाजार और टाइम्स नॉउ के एग्जिट पोल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है जिसके अनुसार, दोनों की सीटों का आंकड़ा बहुत कम फर्क का है।

दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से केजरीवाल की पार्टी आप 27-34 सीटों पर कब्जा कर रही है। वहीं, बीजेपी इस बार 37-43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस को 2 सीटे और अन्य के खाते में एक सीट मिलती दिख रही है। यह एग्जिट पोल शाम साढ़े 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म होने के बाद सामने आए है।

