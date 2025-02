Delhi Exit Poll Result: एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी ने ली AAP की चुटकी, कहा- 'हम्प्टी डम्प्टी अरविंद केजरीवाल को फिर से वापस नहीं ला सकते'

Delhi Exit Poll Result:दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म हो गए है और एग्जिट पोल के नतीजे आ गए है। एग्जिट पोल के नतीजों को देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 साल बाद वापसी कर रही है और आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बेदखल हो रही है। एग्जिट पोल के नतीजों पर भारतीय जनता पार्टी ने आप प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे कटाक्ष किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने केजरीवाल के संभावित पतन का मजाक उड़ाने के लिए नर्सरी राइम के पात्र "हम्प्टी डम्प्टी" का हवाला दिया और कहा कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का जिक्र करते हुए उनके सबसे मजबूत समर्थक भी "उन्हें फिर से वापस नहीं ला सकते।"

बीजेपी के संजू वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना एक मशहूर नर्सरी राइम के पात्र "हम्प्टी डम्प्टी" से की।

वर्मा ने गाया, "हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर बैठ गया, हम्प्टी डम्प्टी बहुत गिर गया; राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी हम्प्टी को फिर से वापस नहीं ला सके।"

