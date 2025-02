Delhi Exit Poll 2025 Results: लोकसभा के बाद विधानसभा में बीजेपी ने मारी बाजी?, केजरीवाल हो रहे EXIT!, एग्जिट पोल्स में आप सत्ता से बाहर, देखें 10 पोल ऑफ पोल्स आंकड़े

Highlights ‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, भाजपा 39 से 35 सीट जीतकर सरकार बना सकती है। ‘पीपुल्स इनसाइट’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि भाजपा को 40-44 सीट मिल सकती हैं। भाजपा को 51-60 सीट मिल सकती हैं तो आप को सिर्फ 10-19 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है।

Delhi Exit Poll 2025 Results: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 26 साल से अधिक समय बाद राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है। टाइम्स नाउ नवभारत-जेवीसी एग्जिट पोल में बीजेपी को 39-45 सीटें, आप को 22-31 सीटें, कांग्रेस को 0-2 सीटें और अन्य को 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज9-मैट्रिज एग्जिट पोल में बीजेपी को 35-40 सीटें, कांग्रेस को 0-1 सीटें और AAP को 32-37 सीटें मिलने का अनुमान है।

#DelhiAssemblyElection2025 | Republic - Matrize exit poll predicts BJP is likely to get 35-40 seats, AAP 32-37 seats and Congress 00-01 out of the 70 seats in Delhi pic.twitter.com/rV2FYBvEpl — ANI (@ANI) February 5, 2025

#DelhiAssemblyElection2025 | Times Now Navbharat- JVC exit poll predicts 39-45 seats for BJP, 22-31 seats for AAP, 0-2 seats for Congress, and 0-1 seats for others. pic.twitter.com/J8GzbDE0Sq— ANI (@ANI) February 5, 2025

#DelhiAssemblyElection2025 | News9- Matrize exit poll predicts 35-40 seats for BJP, 0-1 seats for Congress, and 32-37 seats for AAP. pic.twitter.com/LD2mBRjafq— ANI (@ANI) February 5, 2025

रिपब्लिक-मैट्रिज एग्जिट पोल का अनुमान है कि दिल्ली की 70 सीटों में से बीजेपी को 35-40 सीटें, आप को 32-37 सीटें और कांग्रेस को 00-01 सीटें मिलने की संभावना है। एबीपी-चाणक्य स्ट्रैटेजीज पोल में AAP को 25-28 सीटें, बीजेपी+ को 39-44 सीटें और कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलने का अनुमान है।

#DelhiAssemblyElection2025 | ABP - Chanakya Strategies Poll predicts 25-28 seats for AAP, 39-44 seats for BJP+ and 2-3 seats for Congress pic.twitter.com/lAIeAqU1pe — ANI (@ANI) February 5, 2025

चुनाव के बाद लगभग सभी चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों ने भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी (आप) की हार का अनुमान व्यक्त किया है। अधिकतर सर्वेक्षणों में एक बार फिर संभावना जताई गई है कि कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। ‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, भाजपा 39 से 35 सीट जीतकर सरकार बना सकती है।

इस एजेंसी ने आप को 32 से 37 तथा कांग्रेस को शून्य से दो सीट मिलने का अनुमान जताया है। ‘पी-मार्क’ के एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि भाजपा 39-49 सीट जीतकर पूर्ण बहुत की सरकार बना सकती है। इस सर्वेक्षण में आप को 21 से 31 और कांग्रेस को 0-1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है।

‘पीपुल्स इनसाइट’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि भाजपा को 40-44 सीट मिल सकती हैं। उसका अनुमान है कि आप को 25-29 तथा कांग्रेस को 0-2 सीट मिल सकती हैं। ‘पीपुल्स प्लस’ के एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अनुसार, भाजपा को 51-60 सीट मिल सकती हैं तो आप को सिर्फ 10-19 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है।

इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि कांग्रेस का लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता खुलने की संभावना नहीं है। ‘पोल डायरी’ के सर्वेक्षण का अनुमान है कि भाजपा को 42-50 सीट मिल सकती हैं तथा आप 18-25 सीट के साथ सत्ता से बाहर हो सकती है।सर्वेक्षण में कांग्रेस को 0-2 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है।

