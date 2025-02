Delhi Exit Poll 2025 Results: बीजेपी को 43 सीटें मिलने का अनुमान?, एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक

Highlights बीजेपी को 39-45 सीटें, आप को 22-31 सीटें, कांग्रेस को 0-2 सीटें और अन्य को 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है। सत्तारूढ़ आप के लिए अनुमान काफी खराब दिख रहे हैं, जिसमें 32-37 के बीच सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी दिल्ली में 43 सीटें जीतकर 70 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर रही है।

Delhi Exit Poll 2025 Results: दिल्ली एग्जिट पोल 2025 नतीजे आना शुरू हो गया। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में 43 सीटें जीतकर 70 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर रही है। दिल्ली के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। अब तक छह एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई है, जो उसे 35-60 के बीच सीटें दे रही हैं, जबकि सत्तारूढ़ आप के लिए अनुमान काफी खराब दिख रहे हैं, जिसमें 32-37 के बीच सीट मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ नवभारत-जेवीसी एग्जिट पोल में बीजेपी को 39-45 सीटें, आप को 22-31 सीटें, कांग्रेस को 0-2 सीटें और अन्य को 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज9-मैट्रिज एग्जिट पोल में बीजेपी को 35-40 सीटें, कांग्रेस को 0-1 सीटें और AAP को 32-37 सीटें मिलने का अनुमान है।

#DelhiAssemblyElection2025 | News9- Matrize exit poll predicts 35-40 seats for BJP, 0-1 seats for Congress, and 32-37 seats for AAP. pic.twitter.com/LD2mBRjafq — ANI (@ANI) February 5, 2025

#DelhiAssemblyElection2025 | Times Now Navbharat- JVC exit poll predicts 39-45 seats for BJP, 22-31 seats for AAP, 0-2 seats for Congress, and 0-1 seats for others. pic.twitter.com/J8GzbDE0Sq— ANI (@ANI) February 5, 2025

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP सभी सीटों पर चुनाव लड़कर अकेले जीत की हैट्रिक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पार्टी 2013 से दिल्ली में सत्ता में है तब उसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी पिछले 28 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। लगातार 15 वर्षों तक शहर पर शासन करने वाली कांग्रेस पिछले दो चुनावों में कोई भी सीट जीतने में विफल रही है।

#WATCH | #DelhiElections2025 | BJP candidate from New Delhi Assembly Seat Parvesh Verma," It is certain that Lotus will bloom on 8th February. We will give good governance, clean Yamuna and employment in Delhi. Arvind Kejriwal is confident that he is losing." pic.twitter.com/JyyoYjzt2t — ANI (@ANI) February 5, 2025

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 26 साल से अधिक समय बाद राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट के लिए बुधवार को मतदान संपन्न हुआ। मतगणना आठ फरवरी को होगी।

चुनाव के बाद लगभग सभी चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों ने भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी (आप) की हार का अनुमान व्यक्त किया है। अधिकतर सर्वेक्षणों में एक बार फिर संभावना जताई गई है कि कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। ‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, भाजपा 39 से 35 सीट जीतकर सरकार बना सकती है।

इस एजेंसी ने आप को 32 से 37 तथा कांग्रेस को शून्य से दो सीट मिलने का अनुमान जताया है। ‘पी-मार्क’ के एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि भाजपा 39-49 सीट जीतकर पूर्ण बहुत की सरकार बना सकती है। इस सर्वेक्षण में आप को 21 से 31 और कांग्रेस को 0-1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है।

‘पीपुल्स इनसाइट’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि भाजपा को 40-44 सीट मिल सकती हैं। उसका अनुमान है कि आप को 25-29 तथा कांग्रेस को 0-2 सीट मिल सकती हैं। ‘पीपुल्स प्लस’ के एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अनुसार, भाजपा को 51-60 सीट मिल सकती हैं तो आप को सिर्फ 10-19 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है।

इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि कांग्रेस का लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता खुलने की संभावना नहीं है। ‘पोल डायरी’ के सर्वेक्षण का अनुमान है कि भाजपा को 42-50 सीट मिल सकती हैं तथा आप 18-25 सीट के साथ सत्ता से बाहर हो सकती है।सर्वेक्षण में कांग्रेस को 0-2 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है।

#WATCH | Panchkula | On exit polls, Haryana BJP State President Mohan Lal Badoli says, "Very surprising results will come of the #DelhiAssemblyElection2025. This will be a historic poll...Arvind Kejriwal alleged that the Haryana People and government are mixing poison in the… pic.twitter.com/iev3j240Gb — ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | Over exit polls on Delhi Assembly elections, AAP leader Sushil Gupta says," This is our fourth election, and every time exit polls did not show AAP making the govt in Delhi. Arvind Kejriwal has worked for the people of Delhi. We will see the results in favour of Aam… pic.twitter.com/rb8wqBZX2y— ANI (@ANI) February 5, 2025

#WATCH | #DelhiElection2025 | On exit polls, BJP MP Manoj Tiwari says, " The exit polls I saw right now, I feel like our exact polls (results) are going to be better than exit polls...the reaction we saw among people, BJP is coming to power (in Delhi)...it is BJP's homecoming...I… pic.twitter.com/sYrwX7ZyMT— ANI (@ANI) February 5, 2025

