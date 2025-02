Delhi Exit Poll 2025: आप, भाजपा या कांग्रेस?, कौन जीत रहा दिल्ली, जानें लाइव अपडेट

Highlights प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसियों से अपने अनुमान साझा करने की उम्मीद है। नियमों को लागू करता है, जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

Delhi Exit Poll 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे आज मतदान खत्म होने के बाद घोषित किए जाएंगे। 2013 में आम आदमी पार्टी (आप) के उभरने के बाद से, सर्वेक्षणों को चौकाया है। एग्ज़िट पोल ने 2013 में त्रिशंकु विधानसभा की सही भविष्यवाणी की थी। वे 2015 और 2020 में AAP की भारी जीत की भविष्यवाणी करने में विफल रहे। 2025 के दिल्ली चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे 5 फरवरी को शाम 6:00 बजे, मतदान समाप्त होने के बाद जारी किए जाएंगे।

#DelhiElection2025 | Voter turnout of 57.70% recorded till 5 pm, according to Election Commission of India pic.twitter.com/Jw5oqGCx6b