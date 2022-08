Delhi excise scam: तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता ने बिचौलिए का काम किया, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा- शराब माफिया और आप सरकार के बीच गठजोड़

Highlights केसीआर के परिवार ने पंजाब में इसी प्रकार की नीति लागू कराई। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली के लिए एक योजना बनाई। लोगों को फरार होने से रोकने के लिए ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी किया गया है।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को लेकर जारी विवाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) को खींचते हुए रविवार को आरोप लगाया कि उनके परिवार के सदस्यों ने नीति बनाए जाने के संबंध में यहां के पांच सितारा होटल में हुई बैठकों में भाग लिया था।

वर्मा ने कहा कि तेलंगाना में ‘‘इसी प्रकार की’’ आबकारी नीति है और यह पश्चिम बंगाल में भी लागू की गई है। उन्होंने आरोप लगाया, “तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के परिवार के सदस्यों ने दिल्ली आबकारी नीति बनाने के लिए ओबरॉय होटल में आयोजित बैठकों में शिरकत की थी।

केसीआर के परिवार ने पंजाब में इसी प्रकार की नीति लागू कराई। उन्होंने (दिल्ली के उपमुख्यमंत्री) मनीष सिसोदिया और (मुख्यमंत्री) अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली के लिए एक योजना बनाई।’’ आबकारी नीति "घोटाला" मामले में दर्ज प्राथमिकी में नामज़द आठ लोगों के खिलाफ सीबीआई की ओर से ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा नेता ने कहा कि जैसे ही सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की, मामले के दो आरोपी देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा, ‘‘अन्य लोगों को फरार होने से रोकने के लिए ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी किया गया है।’’

वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया और उनकी पत्नी ने 2014 से 2021 के बीच सरकारी अस्पतालों की सेवाएं न लेकर निजी अस्पतालों से उपचार कराने पर करीब 22 लाख रुपये खर्च किए। इस बयान पर आम आदमी पार्टी (आप) ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

