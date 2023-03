Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामला में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में वह 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। फिलहाल तो सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

Delhi Excise Policy case | Delhi's Rouse Avenue Court extends judicial custody of AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia by 14 days, in the CBI case



