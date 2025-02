Delhi Election Results 2025: CM आतिशी ने बचा ली सीट, पूर्व सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया की करारी हार, 27 साल के सूखे के बाद BJP जीत की ओर

Delhi Election Results 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। पहले चरण की गिनती के बाद से धीरे-धीरे सारे रूझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और सत्ता में 10 सालों से जमी आम आदमी पार्टी हार रही है।

दिल्ली की तीन बड़ी सीटें जिनमें मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया की सीटें शामिल है।

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो तीसरी बार सीएम बनने का सपना देख रहे थे उनकी करारी हार ने यह सपना तोड़ दिया। नई दिल्ली से उम्मीदवार पूर्व सीएम केजरीवाल प्रवेश वर्मा से हार गए हैं। खबरों के मुताबिक, प्रवेश वर्मा 3182 वोट से जीत गए हैं।

वहीं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहें वह जंगपुरा सीट से हार गए है।

हालांकि, दिलचस्प बात है कि मौजूदा सीएम आतिशी ने अपनी कालका जी सीट बचा ली है और वह जीत गई हैं। आतिशी बिधूड़ी से करीब 989 वोटों के अंतर से जीत गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री और AAP उम्मीदवार आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा के रमेश बिधूड़ी को हराकर पार्टी के लिए इज्जत बचाने वाली जीत हासिल की। ​​

#WATCH | AAP candidate from Jangpura constituency, Manish Sisodia concedes defeat, says, "Party workers fought well; we all did hard work. People have supported us as well. But, I lose by 600 votes. I congratulate the candidate who won. I hope he will work for the constituency." https://t.co/szW8leInSppic.twitter.com/B1VVvsbfNI