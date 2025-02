Delhi Election Results 2025: भाजपा 41 और आप 29 सीट पर आगे?, निर्वाचन आयोग ने जारी किया आंकड़ा, कांग्रेस 0 पर आउट

Highlights Delhi Election Results 2025 Live: टीवी चैनलों पर जारी रुझानों के अनुसार आप 28 जबकि कांग्रेस 0 सीट पर आगे है। Delhi Election Results 2025 Live: त्रिनगर में तिलक राम गुप्ता 3,373 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं। Delhi Election Results 2025 Live: भाजपा के कपिल मिश्रा करावल नगर सीट पर 3,109 मतों से आगे हैं।

Delhi Election Results 2025 Live: निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 40 जबकि आम आदमी पार्टी (आप) 30 विधानसभा सीट पर आगे है। हालांकि, टेलीविजन चैनलों ने भाजपा को 42 सीट पर आगे दिखाया है, जो बहुमत के आंकड़े 36 से काफी अधिक है। टीवी चैनलों पर जारी रुझानों के अनुसार आप 28 जबकि कांग्रेस 0 सीट पर आगे है। भाजपा के कपिल मिश्रा करावल नगर सीट पर 3,109 मतों से आगे हैं, जबकि त्रिनगर में तिलक राम गुप्ता 3,373 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं।

