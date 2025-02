Delhi Election 2025: अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा, 'शीश महल जनता के लिए खुलेगा' | VIDEO

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित शाह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास 'शीश महल' को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शाह ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व सीएम एक घर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने 'शीश महल' बनवा दिया। शाह ने कहा कि 'शीश महल' पर 51,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो दिल्ली के लोगों का है।

शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "2013 में केजरीवाल कहते थे कि सीएम बनने के बाद वह घर, कार या सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने कार और बंगला भी ले लिया। वह एक घर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने 'शीश महल' बनवाया... यह 51,000 करोड़ रुपये किसका है? यह दिल्ली के लोगों का है। मैं वादा करता हूं कि हम 'शीश महल' को जनता के दर्शन के लिए खोलेंगे... केजरीवाल ने करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया है, तो क्या उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए?"

#DelhiElection2025 | Addressing an election rally in Jangpura, Union Home Minister Amit Shah says, "...In 2013, Kejriwal used to say he would not take a house, car or security after becoming CM. But he took a car and bungalow also. He was not satisfied with one house, so he… pic.twitter.com/dPbRgdzcqh