Delhi Earthquake: दिल्ली एनसीआर में झटके और दहशत के डरावने वीडियो आए सामने | Watch

Highlights राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज सुबह करीब 5:36 बजे आया भूकंप भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था, जो पांच किलोमीटर की गहराई पर था किसी तरह के नुकसान या किसी के घायल होने की तत्काल कोई खबर नहीं आई

Delhi Earthquake: सोमवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में 4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोगों को अपनी इमारतों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, सुबह करीब 5:36 बजे भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था, जो पांच किलोमीटर की गहराई पर था।

नेटिज़ेंस ने भूकंप के झटकों को “सबसे भयावह भूकंप” और अपने जीवन के “सबसे डरावने मिनटों” में से एक बताया। राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों से सोशल मीडिया पर तस्वीरें छाई रहीं। एक वीडियो में भूकंप के बाद लोग अपने आवासीय परिसर के बाहर खड़े दिखाई दे रहे थे।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन ज़मीन के नीचे चल रही हो। उन्होंने कहा, "यह कम समय के लिए था, लेकिन तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन बहुत तेज़ रफ़्तार से आई हो।"

इस बीच, माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर किए गए एक अन्य वीडियो में भूकंप के समय छत का पंखा आगे-पीछे झूलता हुआ दिखाई दे रहा है।

Delhi-NCR Earthquake: People rushed out of their houses as earthquake tremors hit Delhi-NCR early this morning. #Earthquake



(Full video is available on https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/bgzptCZrGb