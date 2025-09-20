Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ानें की धमकी, मौके पर पुलिस मौजूद

September 20, 2025

Delhi School Bomb Threat: डीपीएस द्वारका और नजफगढ़ स्कूलों सहित दिल्ली के कई स्कूलों को आज बम की धमकी मिली; पुलिस और बम निरोधक दस्तों द्वारा तलाशी के बाद छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

Delhi School Bomb Threat: राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को 20 सितंबर को बम से उड़ानें की धमकी मिली है। धमकी भरे कॉल के आने से स्कूल परिसर में दहशत फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई है। डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय को निशाना बनाया गया। बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस की टीमें स्कूलों में पहुँच गईं। एहतियात के तौर पर छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है।

यह बम की धमकी की घटना राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है। ठीक एक महीने पहले, इसी तरह की एक धमकी मिलने के बाद दिल्ली के स्कूलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। 21 अगस्त, 2025 को, दिल्ली के कम से कम छह स्कूलों को बम की धमकियों का निशाना बनाया गया, जिसके बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा सहित आपातकालीन टीमों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।

