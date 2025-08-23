Delhi: रोहिणी में मिली डॉग्स की खोपड़ियां, नसबंदी केंद्र पर लगा आरोप; डॉग लवर्स ने किया प्रदर्शन
By अंजली चौहान | Updated: August 23, 2025 15:24 IST2025-08-23T15:22:45+5:302025-08-23T15:24:42+5:30
Delhi: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 में कुत्ता प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों के शव और कंकाल, जिनमें खोपड़ियाँ भी शामिल हैं, खुले मैदान में फेंके हुए पाए गए।
Delhi: राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और डॉग लवर्स ने दावा किया है कि वहां श्वान के कंकाल मिले हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें आवारा कुत्तों के शव मिले हैं, जिनमें चेहरों और शरीर के कंकाल भी शामिल हैं, जिन्हें एक खाली मैदान में फेंका गया था। इसके बाद, नगर निगम के एक कुत्ता नसबंदी केंद्र के बाहर रात भर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के बजाय उन्हें केंद्र के अंदर मार दिया जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों की भीड़ केंद्र के बाहर जमा हो गई, नारे लगाने लगी और कुत्तों को छोड़ने की मांग करने लगी। तनाव तब और बढ़ गया जब कई लोगों ने आरोप लगाया कि यह केंद्र पशु कल्याण दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अंततः स्थिति की पुष्टि करने के लिए आधी रात के आसपास दो स्वयंसेवकों और वकीलों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी।
क्या आपको इन कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही है....— Kiran yadav (@Thekiranyadavvv) August 23, 2025
ये वो बेज़ुबान कुत्तें है जो तड़प-तड़प कर मर रहे हैं...रोहिणी के सेक्टर 27 की ये वीडियो है....जहां पर बेज़ुबान कुत्ते अधमरे मिले है...कई कुत्ते मर चुके हैं...
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कुत्तों को छोड़ा नहीं जा रहा है....जो… pic.twitter.com/wZaK0rndcr
सुबह तक, प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि गतिरोध के बाद केंद्र से 103 कुत्तों को छोड़ दिया गया था। हालाँकि, चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे केंद्रों की सख्त निगरानी की तत्काल आवश्यकता है।
कुत्ते प्रेमियों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 में भी ऐसी ही खोजों का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उन्हें नगर निगम के नसबंदी केंद्र के पास एक खाली मैदान में आवारा कुत्तों के कंकाल मिले हैं। मौके से साझा किए गए वीडियो में, कार्यकर्ताओं को एक खोपड़ी, कब्र और नमक से भरी बोरियों की ओर इशारा करते हुए और अधिकारियों पर सबूत छिपाने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, ये परेशान करने वाली खोजें साबित करती हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने के बजाय उन्हें मारा जा रहा है, जिससे व्यापक आक्रोश फैल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट क्या कहा श्वान को लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के पुनर्वास पर अपने पहले के फैसले में संशोधन किया और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया कि वह नसबंदी और टीकाकरण के बाद, कुत्तों के पागल या आक्रामक होने के मामलों को छोड़कर, जानवरों को वापस उसी इलाके में छोड़ दे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की जानी चाहिए, उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए और फिर उन्हें उनके मूल क्षेत्रों में छोड़ दिया जाना चाहिए। हालाँकि, पागल या खतरनाक रूप से आक्रामक कुत्तों को अलग रखा जाएगा।
अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को भोजन कराने पर रोक लगा दी है और एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह उनकी देखभाल के लिए प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में निर्दिष्ट भोजन क्षेत्र बनाए।
#दिल्ली:-वायरल वीडियो ने खड़ा किया बड़ा सवाल – Rohini Sector-27 MCD Shelter का सच। दिल्ली के Rohini सेक्टर-27 MCD Shelter से सामने आए एक वायरल वीडियो ने हर उस इंसान का दिल दहला दिया है जिसके मन में जानवरों के लिए ज़रा भी संवेदना है। सरकार ने जब यह कहा था कि यहाँ कुत्ते सुरक्षित… pic.twitter.com/ZUh7FF3RP2— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) August 23, 2025
पशु प्रेमी अब एमसीडी के माध्यम से आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं। पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन सचिवों को आवारा कुत्तों पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सुझाव देने हेतु नोटिस भी जारी किए हैं। यह आदेश, जो शुरू में दिल्ली-एनसीआर को कवर करता था, अब पूरे देश में लागू हो गया है।