आबकारी नीति मामला: सीबीआई की FIR में मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के नाम

Highlights एजेंसी ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के आवास समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी की आबकारी नीति कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच इस मामले में AAP और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी

नई दिल्ली: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामजद किया गया है। आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के आवास समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी की।

सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। इस बीच, खबर ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आप सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर सकता है।

